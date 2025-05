F1, Vasseur: "Ferrari, avanti così anche a Barcellona"

Non c'è sosta per la F1, che domenica correrà a Barcellona il GP di Spagna. La Ferrari ci arriva con il podio di Leclerc a Monaco e spera di continuare sulla strada intrapresa nel Principato. "Il Gran Premio di Spagna segna l’inizio del secondo terzo di stagione e quello di Barcellona è un circuito ben noto a team e piloti. Siamo reduci da due gare positive e a Monaco abbiamo fatto dei passi avanti anche in qualifica. L’obiettivo per il weekend è continuare su questa strada. A Barcellona debutteranno anche test statici più severi sulla flessibilità delle ali anteriori e anche quello sarà un aspetto del quale tener conto", ha detto il team principal Frederic Vasseur.