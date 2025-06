F1: GP d'Austria resterà in calendario almeno fino al 2041

Il Gran Premio d'Austria e il Red Bull Ring rimarranno nel calendario di Formula 1 almeno fino al 2041, in seguito a un'estensione contrattuale "a lungo termine", ha annunciato domenica la Formula 1. "L'iconico Gran Premio d'Austria rimarrà nel calendario di Formula 1 fino al 2041 incluso, in seguito all'estensione contrattuale a lungo termine tra il suo promotore e la F1. Questa gara si è già disputata 37 volte (escluso il 2025, ndr) dalla sua prima edizione nel 1964", annuncia una nota. "L'Austria è da sempre una gara incredibilmente speciale per la Formula 1, quindi è fantastico essere riusciti a garantire il futuro a lungo termine di un Gran Premio così profondamente radicato nella storia di questo sport - ha commentato Stefano Domenicali, presidente e ad di Formula 1 -. La visione e la passione di Dietrich Mateschitz hanno dato alla gara l'investimento e l'attenzione che le hanno permesso di tornare come un evento incredibile". Molti appuntamenti europei nel calendario di F1 stanno ora faticando a mantenere il loro posto a causa della concorrenza di nuove destinazioni più redditizie come Stati Uniti, Medio Oriente e Asia. Ad esempio, il Gp di Imola scomparirà dal calendario nel 2026, quello d'Olanda nel 2027, il Gp del Belgio a Spa il Gp di Catalogna a Barcellona sono a rischio, mentre Francia e Germania non ospitano Gran Premi da diversi anni.