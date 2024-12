F1, Stella: "La McLaren è pronta per il campionato 2025"

"Il mondiale piloti? Non è necessariamente questa la nostra prospettiva ma quella che siamo pronti per un campionato 2025 che sarà molto combattuto": lo ha detto il team principal della McLaren neo iridata costruttori di F1 Andrea Stella. Che ha parlato con l'ANSA a margine di una serata che gli ha dedicato Orvieto, sua città di origine. "Tra i top team - ha ricordato Stella - stiamo affrontando Ferrari, Mercedes, Red Bull. Sappiamo che non molleranno la presa. Sentiamo di squadre che parlano di macchine innovative per il prossimo anno nonostante tutti lavorino già sul progetto 2026 con grandi cambiamenti regolamentari. Quindi noi possiamo solo cercare di fare il meglio, di alzare l'asticella, migliorare il modo in cui facciamo le cose e poi vediamo per cosa possiamo lottare. Sicuramente vogliamo confermarci nel campionato costruttori al quale abbiamo sempre tenuto molto ma anche affacciarci a sfidare Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell".