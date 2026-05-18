F1, scoppia il caso in Canada: spogliarelliste in sciopero nel weekend di gara

La scelta della data non è casuale. Con un record di oltre 352.000 presenze registrato nella passata edizione, il GP del Canada rappresenta una miniera d'oro per l'indotto cittadino. Tuttavia, secondo lo SWAC, questo afflusso massiccio di turisti non solo non porta benefici economici le lavoratrici, ma ne peggiora drasticamente le condizioni di lavoro. "È la nostra occasione per mettere a rischio quelle entrate e colpirli dove fa più male," hanno dichiarato i rappresentanti del comitato. "Nonostante la direzione guadagni di più, le ballerine devono sopportare nuove regole e costi più alti."