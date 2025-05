F1, piloti infuriati: Fia costretta a ridurre multe per le parolacce

La Fia, organo di governo della Formula 1, ha ridotto le sanzioni ai piloti che imprecano dopo che le nuove regole sulla cattiva condotta avevano scatenato una reazione negativa. Il codice aggiornato annunciato mercoledì riduce la multa per parolacce comminate ai piloti di F1 da 40.000 a 5.000 euro, con la prima infrazione sospesa. La regola si applicherà agli eventi "controllati" come le conferenze stampa, non durante le gare. Il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem ha annunciato dei cambiamenti dopo che i piloti di F1 e altri soggetti coinvolti nei vari eventi gestiti dalla Fia hanno reagito negativamente alle sanzioni per cattiva condotta istituite per il 2025.