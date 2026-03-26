F1, Norris: "La McLaren tornerà a vincere, ora ci serve tempo"

"Siamo fiduciosi di poterci riuscire - ha spiegato il campione del mondo della McLaren - come squadra crediamo in noi stessi, perché abbiamo vinto gli ultimi due campionati e abbiamo vinto il titolo Piloti l'anno scorso perché siamo riusciti a costruire la migliore auto. Sono fiducioso che quest'anno potremo tornare a farlo. Ci vuole solo tempo. Bisogna essere pazienti. Ma ho grande fiducia nella squadra e penso che quest'anno potremo arrivare ad avere la macchina migliore".