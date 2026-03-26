Nba: nella notte Boston supera Okc, vittorie per T-Wolves, Nuggets e Lakers

I Boston Celtics si sono imposti per 119-109 sugli Oklahoma City Thunder nel big match della notte Nba. Decisivi i 31 punti di Jaylen Brown, mentre non sono bastati a Oklahoma i 33 di Gilgeous-Alexander. I Minnesota Timberwolves, trascinati dai 25 di McDaniels e dai 24 di Randle superano 110-108 gli Houston Rockets ai supplementari, con i texani che non riescono a sfruttare i 30 punti a testa di Durant e Sengun. I Denver Nuggets vincono 142-135 contro i Dallas Mavericks trascinati dai 53 punti di Jamal Murray, grande prestazione anche per Luka Doncic che con i suoi 43 punti traina i Los Angeles Lakers alla vittoria per 137-130 sul campo degli Indiana Pacers. Gli altri risultati della notte: Detroit Pistons-Atlanta Hawks 129-130; Philadelphia 76ers-Chicago Bulls 157-137; Cleveland Cavaliers-Miami Heat 103-120; Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs 98-123; Utah Jazz-Washington Wizards 110-133; Golden State Warriors-Brooklyin Nets 109-106; Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks 130-99; Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 119-94.