Giro d'Italia: addio a Carmine Castellano, storico direttore della Corsa Rosa

Succeduto al leggendario Vincenzo Torriani, Castellano ha saputo gestire la transizione del ciclismo verso la globalizzazione, mantenendo intatto il fascino epico della corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo. Sotto la sua egida, il Giro ha vissuto anni di straordinaria intensità: dalle imprese di Marco Pantani al dominio di Miguel Indurain, fino alle volate record di Mario Cipollini. Castellano non è stato solo un organizzatore, ma un fine stratega capace di disegnare percorsi che hanno fatto la storia, come l'introduzione della terribile salita del Monte Zoncolan nel 2003, il suo "regalo d'addio" alla corsa. "Ho cercato di servire il ciclismo con onestà e passione. Il Giro è un patrimonio dell'Italia, io sono stato solo il suo custode per un po' di tempo."