F1, Motul sarà sponsor e fornitore del team McLaren

McLaren Racing ha annunciato oggi che Motul – azienda globale specializzata nella formulazione, produzione e distribuzione di lubrificanti ad alte prestazioni – sarà Sponsor Ufficiale del McLaren Formula 1 Team. Motul entrerà a far parte del McLaren Formula 1 Team a partire dalla stagione 2026, fornendo lubrificanti per trasmissioni ad altissime prestazioni. Motul è un marchio riconosciuto a livello globale, che condivide con il McLaren Formula 1 Team l’impegno a garantire i più elevati standard di performance tecnica. Con l’innovazione al centro della propria identità, Motul e McLaren sono uniti dalla costante ricerca dell’eccellenza e da un prestigioso patrimonio di successi nei rispettivi settori.