F1, Motul sarà sponsor e fornitore del team McLaren

McLaren Racing ha annunciato oggi che Motul – azienda globale specializzata nella formulazione, produzione e distribuzione di lubrificanti ad alte prestazioni – sarà Sponsor Ufficiale del McLaren Formula 1 Team. Motul entrerà a far parte del McLaren Formula 1 Team a partire dalla stagione 2026, fornendo lubrificanti per trasmissioni ad altissime prestazioni. Motul è un marchio riconosciuto a livello globale, che condivide con il McLaren Formula 1 Team l’impegno a garantire i più elevati standard di performance tecnica. Con l’innovazione al centro della propria identità, Motul e McLaren sono uniti dalla costante ricerca dell’eccellenza e da un prestigioso patrimonio di successi nei rispettivi settori.
Nick Martin, Co-Chief Commercial Officer, McLaren Racing: “Siamo lieti di accogliere Motul all’interno del McLaren Formula 1 Team. Motul vanta una storia prestigiosa di innovazione ed eccellenza tecnica, qualità che rispecchiano la nostra stessa tradizione. Non vediamo l’ora di collaborare in questa entusiasmante avventura”.
Andreea Culcea, Chief Brand and Communications Officer di Motul: “Questa partnership con McLaren segna il ritorno di Motul in un ambito in cui abbiamo scritto alcuni dei momenti più entusiasmanti della nostra storia. Si tratta di una straordinaria opportunità per unire le nostre competenze nella costante ricerca di performance e innovazione. Siamo particolarmente orgogliosi che i nostri fluidi contribuiscano alle eccezionali prestazioni di uno dei team più prestigiosi al mondo nel motorsport".
