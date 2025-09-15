Logo SportMediaset
Icsc-Fise insieme, firmato protocollo per sviluppo sport equestri

15 Set 2025 - 21:32

Promuovere lo sviluppo dello sport equestre e rafforzare il sostegno alle società e associazioni sportive: è l'obiettivo del Protocollo d'Intesa rinnovato oggi tra l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e la Federazione Italiana Sport Equestri che servirà a supportare le società e le associazioni affiliate alla Federazione nell'accesso a mutui e prodotti finanziari dedicati, garantendo condizioni vantaggiose e trasparenti e impegnandosi a rafforzare il sostegno al movimento equestre italiano, promuovendo al tempo stesso modelli di crescita sostenibile. Tra le iniziative incluse nel protocollo figurano "Top of the Sport", dedicata alla Federazione, e il "Mutuo Light 2.0-FSN", riservato agli affiliati con lettera di referenza della FISE. Entrambi gli strumenti sono progettati per supportare investimenti in infrastrutture e attività sportive, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. Il protocollo, poi, prevede la possibilità di applicare criteri di premialità in base al Rating ESG e SROI (Social Return on Investment) dei progetti. "Il rinnovo dell'accordo è il consolidamento di un rapporto pluriennale e il prossimo passaggio sarà mettere a disposizione delle linee di finanziamento per acquisire giovani cavalli atleti", le parole del presidente Fise, Marco Di Paola, mentre Antonella Baldino, ad di Icsc, sottolinea come "con questo accordo offriamo strumenti concreti e sostenibili per supportare lo sport equestre e i suoi protagonisti. L'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha il compito di sostenere chi investe nello sport e nella cultura. Questo protocollo con la FISE va proprio in questa direzione: rafforzare le opportunità per società e associazioni, impegnate sul territorio per promuovere lo sport e nuove generazioni di atleti".

