F1, Montezemolo: "Spero sia un anno importante per la Ferrari"

"Questo è un weekend per cercare di capire i valori in campo. Spero che sia un anno importante per la Ferrari" anche "alla vigilia dei nuovi regolamenti dell'anno prossimo. Spero molto e devo dire che vedo una convinzione, un ottimismo e una determinazione che mi fa ben sperare. Speriamo bene". Così Luca di Montezemolo, presidente fondazione Telethon ed ex presidente della Ferrari, a margine di una conferenza stampa al Palazzo Lombardia di Milano, in vista dell'avvio del mondiale di Formula 1. "Io mi ricordo una per una tutte le vigilie dei mondiali. Tra il ruolo di presidente e prima ancora di direttore sportivo ne ho fatte tante e sarà importante - ha aggiunto - anche se l'Australia è un circuito un po' particolare".