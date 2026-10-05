Equitazione: torna a Roma il Longines Global Champions Tour, presenti 10 italiani

Il Longines Global Champions Tour, la "Formula 1 dell'equitazione", torna a Roma. L'appuntamento, che si terrà dal 9 all'11 ottobre, è stato presentato all'Ippodromo Militare "Pietro Giannattasio" di Tor di Quinto, culla del salto ostacoli moderno e impianto sede dell'8° Reggimento Lancieri di Montebello, dove si svolgerà la manifestazione. "Siamo nella casa degli sport equestri, festeggiamo i 100 anni della Federazione e dopo 24 anni abbiamo ottenuto la qualificazione olimpica a Los Angeles nel salto a ostacoli; abbiamo una pattuglia importante di atleti", sottolinea Marco Di Paola, presidente Fise. Un evento da 16 gare in tre giorni per un montepremi complessivo di 700mila euro con 35 nazioni rappresentate da oltre 100 cavalieri e amazzoni e 200 cavalli in arrivo da tutti i continenti. A guidare l'Italia ci saranno Piergiorgio Bucci, Clara Pezzoli, Guido Grimaldi, Giacomo Casadei, Emanuele Gaudiano, Alberto Zorzi, Elisa Chimirri, Greta Lepratti, Fabio Brotto e Riccardo Pisani, che se la vedranno con alcuni dei migliori binomi al mondo come l'attuale numero uno del circuito, il belga Abdel Said, il suo connazionale Gilles Thomas, campione in carica e vincitore dell'edizione 2025, ma anche l'olandese Maikel Van der Vleuten, campione del mondo 2014 e bronzo individuale a Parigi 2024. "Qui si confronteranno i migliori binomi a livello mondiale e parteciperanno anche rappresentanti dei nostri gruppi sportivi militari. Il binomio cavallo-cavaliere è fondamentale, appartiene alla nostra storia nazionale", conclude la senatrice Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa.