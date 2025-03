F1: il Sudafrica ha due progetti per tornare in calendario

Il Sudafrica sta elaborando un'offerta per riorganizzare un Gran Premio di Formula 1, tre decenni dopo l'ultimo. Due progetti sono ruota a ruota: un riguarda un circuito urbano a Città del Capo, l'altro la storica pista di Kyalami, sobborgo di Johannesburg. Si prevede che un comitato istituito dal ministro dello Sport Gayton McKenzie prenderà una decisione "nel terzo trimestre di quest'anno", ha detto il membro del dicastero Mlimandlela Ndamase. "Ospiteremo il Gran Premio nel 2027, su questo non ci sono dubbi", aveva assicurato il ministro all'inizio di febbraio. Il continente può contare su un forte sostenitore: il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. "Non possiamo aggiungere gare ovunque e continuare a ignorare l'Africa", ha affermato più volte il pilota inglese.