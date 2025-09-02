Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

F1, il GP di Monza genererà quasi 200 milioni di indotto

02 Set 2025 - 13:30

Il Gran Premio d'Italia di Formula 1, in programma domenica 7 settembre a Monza, genererà un indotto stimato in 192,6 milioni, con un incremento dell'8% rispetto al 2024. Confermando la gara non solo come un appuntamento sportivo di fama mondiale, ma anche un motore economico straordinario per la Lombardia, con numeri che dimostrano come la corsa brianzola non sia solo un evento per appassionati di motori, ma una vera leva per il turismo e il commercio. Secondo il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, le voci di spesa più consistenti riguardano alloggi (63,5 milioni) e shopping (57,8 milioni), che insieme valgono oltre il 60% del totale. Seguono ristorazione (30,8 milioni), biglietti d'ingresso (28,9 milioni) e trasporti (11,6 milioni). Un flusso di denaro che non si esaurisce all'interno dell'autodromo, ma che anima hotel, ristoranti, negozi e servizi dell'intero territorio. A beneficiarne è soprattutto la provincia di Monza e Brianza, dove resteranno circa 98,6 milioni, ma anche Milano e l'area metropolitana raccolgono 58,6 milioni, mentre Como supera i 20 milioni. Quote significative anche per Lecco, Varese e le altre province lombarde. Con oltre 330 mila visitatori attesi, la ricaduta è diffusa e trasversale, confermando l'importanza del GP come vetrina internazionale e come appuntamento capace di generare valore ben oltre i confini sportivi. "Il Gran Premio - sottolinea Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio - è un asset strategico per la nostra economia, che unisce sport, cultura, shopping e turismo internazionale. Dobbiamo mantenere questo standard e prepararci alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, un'occasione unica per consolidare l'eredità di attrattività e qualità del nostro territorio".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:30
F1, il GP di Monza genererà quasi 200 milioni di indotto
12:35
Pugilato: fa il gender test, taiwanese Lin non andrà ai Mondiali
11:24
Us Open: Bolelli/Vavassori fuori al 2° turno nel doppio maschile
10:33
Nuoto: Tarantino assente dagli allenamenti a Verona
09:23
Tennis, Bublik: "Sinner sembra l'intelligenza artificiale"