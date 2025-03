F1, Hamilton sulla copertina di EA Sports F1 25

Electronic Arts invita i giocatori a far parlare di sé mentre inizia un nuovo capitolo della Formula 1 con EA SPORTS F1 25, il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship, in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 30 maggio e sviluppato da Codemasters. Diventate protagonisti del capitolo più recente della modalità storia preferita dai fan, Braking Point, con Konnersport in lotta per vincere il campionato, mentre un evento sconvolgente getta la squadra nel caos. Braking Point è ora dotato di diverse impostazioni di difficoltà, adatte sia ai veterani sia ai principianti che debuttano in F1. Il divertimento in pista aumenta con F1, il film-evento di Apple Original Films che sarà disponibile da questa estate, e che verrà lanciato nei cinema di tutto il mondo a giugno da Warner Bros. Pictures. Chi preordina la F1 25 Iconic Edition potrà sperimentare capitoli di gioco post-lancio ispirati al film con il team APXGP. I giocatori della F1 25 Iconic Edition riceveranno anche contenuti aggiuntivi, tra cui le livree della stagione 2025 da utilizzare in F1 24, e fino a tre giorni di accesso anticipato.