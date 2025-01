F1: Haas, Laura Mueller ingegnere di pista di Esteban Ocon, è prima donna

La scuderia Haas ha nominato Laura Mueller come prima donna ingegnere di pista in Formula 1. In un comunicati il team ha annunciato che Mueller lavorerà con il pilota francese Esteban Ocon quest'anno. L'ingegnere di pista è un ruolo molto visibile in F1 poiché sono alla radio con i piloti durante le gare e quei messaggi vengono trasmessi. La Haas è arrivata settima nella classifica costruttori l'anno scorso e ha una nuova formazione con Ocon e Ollie Bearman. Mueller è stata promossa dal suo ruolo di ingegnere delle prestazioni. La tedesca è in Haas dal 2022. "È un personaggio piuttosto determinato", ha detto il team principal Haas Ayao Komatsu citato sul sito web della F1. "E poi lavora molto duramente. La sua etica del lavoro è davvero, davvero buona", ha aggiunto.