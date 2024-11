F1: GP DI MONACO CONFERMATO FINO AL 2031

La Formula 1 continuerà a 'correre' sulle strade del principato di i Monaco fino al 2031 compreso, in seguito all'estensione di sei anni dell'accordo esistente con l'Automobile Club di Monaco (Acm) valido fino alla stagione 2025. Entrato a far parte del calendario del Campionato mondiale di Formula 1 nel 1950 e presente dal 1955, il Gp di Monaco è uno degli eventi sportivi più famosi al mondo che mette in risalto la concentrazione e l'abilità dei piloti di F1. Mentre la F1 sperimenta una crescita significativa in tutto il mondo, l'attrattiva del Gran Premio di Monaco continua a farsi sentire. Il weekend del 2024 è stato seguito da un pubblico cumulativo di oltre 70 milioni di fan ed è stata l'edizione più seguita nella storia degli Stati Uniti e la terza gara di F1 più vista di tutti i tempi negli Usa.