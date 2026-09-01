Atletica: al meeting di Rovereto nei 110 ostacoli sfida tra Britt e Martinez

Il vincitore di cinque tappe di Diamond League, Jamal Britt, il due volte campione africano Antonio Alkana e il bronzo mondiale Asier Martinez saranno le stelle dei 110 ostacoli del 62esimo Palio Città della Quercia in programma l'8 settembre a Rovereto, in Trentino. Fari puntati anche sull'austriaco Enzo Diessl, ventiduenne capace di cogliere il titolo continentale giovanile prima tra gli under 20 e poi negli under 23, sul francese Erwann Cinna e ai due campioni italiani Olivier Mulas e Nicolò Giacalone, protagonisti del trionfo ex aequo nella rassegna tricolore assoluta di Firenze. Restando agli ostacoli, il programma propone al femminile la sfida con le barriere basse dei 400 con la francese Louise Maraval, argento europeo a Roma 2024, e la primatista dello Zimbawe, Ashley Miller. L'Italia punta su Alice Muraro e Rebecca Sartori.