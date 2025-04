F1, Antonelli: "L'obiettivo è essere come Sinner o Vale Rossi"

"Diventare un giorno come Jannik Sinner o Vale Rossi? E' l'obiettivo e spero di arrivare a quel livello il più presto possibile. La strada è ancora lunga e non facile ma quello è sicuramente l'obiettivo", Kimi Antonelli è il personaggio del momento in Formula 1. Il 18enne bolognese racconta in una intervista a Sky Sport i suoi primi gran premi alla guida della Mercedes e i sogni per il futuro. "E stato un bel weekend. Difficile all'inizio, soprattutto nelle prove libere, perché ho fatto molta fatica a prendere confidenza con la macchina e con la pista - spiega in merito all'ultimo Gp che lo ha visto tra i protagonisti - In qualifica sono riuscito a fare un bello step in avanti in termini di guida e poi la gara è stata una conseguenza...facendo molti giri di seguito, sono riuscito a prendere sempre più confidenza con la macchina". Il prossimo impegno è in Bahrein: "Ho già guidato lì anche con una vettura di Formula 1, ho più conoscenza in generale e sicuramente si potrà fare meglio, soprattutto in qualifica - conclude l'italiano della Mercedes - Ma non mi aspetto di arrivare lì e fare la pole position, perché anche gli altri andranno fortissimo".