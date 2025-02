F1, Antonelli: "Ho tanto da imparare ma attaccherò ogni weekend

"Finalmente riportiamo l'Italia in Formula 1. Sarà una bellissima stagione, sicuramente avrò tanto da imparare. Ci saranno forse anche delle difficoltà da affrontare, però noi non ci tiriamo indietro, anzi, continueremo ad attaccare ogni weekend e cercheremo di fare il migliore lavoro possibile". Lo dice il nuovo pilota di Mercedes, Kimi Antonelli, in un video messaggio a Sky. L'imminente debutto di Antonelli in Formula1 è stato salutato da un altro bolognese, Alberto Tomba: "Ti volevo fare il mio più grande in bocca al lupo e ti aspettiamo vincente".