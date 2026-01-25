F1, Alpine conferma: Chris Horner pronto a investire nel Team

25 Gen 2026 - 21:30
Il team Alpine di Formula 1 ha confermato che l'ex team principal della Red Bull, Christian Horner, è tra gli interessati ad acquistare una quota di minoranza del team. Alpine afferma che uno dei potenziali acquirenti "è un gruppo di investitori, che include anche Christian Horner". Horner è stato licenziato dalla Red Bull a luglio, ponendo fine a un periodo di 20 anni che ha incluso otto titoli piloti di F1. Quest'anno, Alpine è passata ai motori Mercedes per una nuova era di regolamenti di F1. Lo scorso anno, Alpine si è classificata ultima nella classifica costruttori. I test pre-stagionali si apriranno lunedì a Barcellona. 

