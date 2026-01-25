Atletica, Furlani vola subito a 8.33m nel lungo a Parigi
Il campione del Mondo del lungo Mattia Furlani trionfa con la migliore prestazione mondiale dell'anno al debutto: 8,33m al secondo salto, poi una serie eccellente con 8,18-8,22-8,27-8,20 al meeting indoor di Parigi per rispondere all'8,25 di Tentoglou in Grecia. Sempre a Parigi si migliora nei 60 metri Filippo Randazzo in 6.59 al terzo posto, quattro centesimi in meno del personale dell'anno scorso: è lo standard per i Mondiali di Torun. Esordio stagionale della 16enne Kelly Doualla con 7.28, quarta in finale.