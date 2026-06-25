F1, a Monza si prepara la seconda fase dei lavori di ammodernamento

25 Giu 2026 - 10:41
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© Ufficio Stampa

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L’Autodromo Nazionale Monza si prepara, dopo quelli del 2024, ad avviare una nuova e significativa fase di sviluppo infrastrutturale con l’inizio di una serie di interventi destinati a migliorare l’accoglienza, i servizi e la funzionalità dell’impianto, mantenendolo ai massimi standard richiesti dal motorsport internazionale.

Nella giornata di lunedì 22 giugno è stata ufficialmente consegnata la nuova area cantiere dell’Autodromo Nazionale Monza. Diverse le opere previste in questa seconda fase di lavori, destinata a incrementare qualità e capacità degli spazi dedicati a ospiti, partner, stakeholder, promoter e media.

Uno degli interventi principali riguarderà la costruzione della nuova sala stampa, destinata a sorgere nella zona ora occupata dalla storica Direzione Autodromo attualmente in disuso. Il nuovo Media Centre, situato nelle immediate vicinanze del Paddock principale, sarà realizzato per rispondere alle esigenze dei media che seguono i grandi eventi internazionali ospitati nel corso della stagione dal Tempio della Velocità. Al suo interno, oltre alle 400 postazioni di lavoro previste, ci sarà spazio anche per una nuova area relax.

Altri due tasselli fondamentali del piano di ammodernamento saranno rappresentati dal rifacimento dell’area hospitality e della Direzione Gara.

Grazie agli interventi che saranno effettuati sull’intero Paddock Building, l’area abitualmente destinata al Paddock Club verrà infatti munita di una copertura permanente che consentirà l’utilizzo della terrazza durante l’intera stagione e in ogni condizione meteorologica. Un simile rifacimento, combinato agli altri interventi che saranno effettuati sulla palazzina box, consentirà all’Autodromo Nazionale Monza di ammodernare le sue aree hospitality, rendendole più fruibili nel corso dell’anno e in occasione del Gran Premio. La Direzione Gara, invece, sarà resa più moderna e funzionale con l’obiettivo di migliorarne fruibilità ed efficienza tanto per i promotori quanto per i concorrenti.

Gli interventi rientrano nel più ampio programma di restyling dell’Autodromo Nazionale Monza, che punta a rinnovare profondamente le infrastrutture del circuito brianzolo senza alterarne l’identità e il fascino che da oltre un secolo lo rendono conosciuto in tutto il mondo come il “Tempio della Velocità”.

Si tratta di investimenti strategici pensati per garantire all’impianto una crescita costante e per mantenerlo al passo con le esigenze sempre più evolute del motorsport moderno, rafforzandone al contempo la competitività nel panorama internazionale.

Gli interventi e i lavori prenderanno il via al termine della stagione sportiva 2026, per poi concludersi nel mese di luglio 2027. In questo arco temporale non sarà prevista attività racing tra i cordoli dell’Autodromo Nazionale Monza, con l’impianto brianzolo che manterrà però disponibili le aree non interessate direttamente dagli interventi. I dettagli relativi alla programmazione - sportiva e non - saranno comunicati nei prossimi mesi, in coordinamento con federazioni, promotori e organizzatori.

Con questo nuovo piano di investimenti, l’Autodromo Nazionale Monza conferma la propria volontà di guardare al futuro, coniugando innovazione, funzionalità e sostenibilità, nel pieno rispetto della propria storia e del ruolo centrale che continua a ricoprire nel motorsport mondiale.

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