F1, a Monza si prepara la seconda fase dei lavori di ammodernamento

Grazie agli interventi che saranno effettuati sull’intero Paddock Building, l’area abitualmente destinata al Paddock Club verrà infatti munita di una copertura permanente che consentirà l’utilizzo della terrazza durante l’intera stagione e in ogni condizione meteorologica. Un simile rifacimento, combinato agli altri interventi che saranno effettuati sulla palazzina box, consentirà all’Autodromo Nazionale Monza di ammodernare le sue aree hospitality, rendendole più fruibili nel corso dell’anno e in occasione del Gran Premio. La Direzione Gara, invece, sarà resa più moderna e funzionale con l’obiettivo di migliorarne fruibilità ed efficienza tanto per i promotori quanto per i concorrenti.