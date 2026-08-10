Atletica, Europei: Pernici e Lazzaro in semifinale 800 mt, out Tecuceanu

Agli Europei di atletica, in svolgimento a Birmingham, Francesco Pernici si guadagna le semifinali degli 800 vincendo la terza batteria in 1'45"31 dopo un passaggio di 51"63 a metà gara. Nell'ultimo tratto si avvicina il francese Corentin Le Clezio (1'45"43) che però rimane alle spalle del recordman italiano, terzo l'olandese Ryan Clarke (1'45"74) mentre lo spagnolo David Barroso, uno dei migliori in stagione, non va oltre la quarta piazza in 1'45"90 e deve quindi attendere i crono di recupero. Stacca il pass anche Giovanni Lazzaro che riesce a muoversi bene nella sua batteria e finisce terzo in 1'47"53 per qualificarsi di diritto. Il bronzo europeo U23 comanda il gruppo in avvio, poi subisce il sorpasso dell'irlandese Mark English (1'46"96 al traguardo) e del croato Marino Bloudek (1'47"23) ma difende la Q maiuscola dal rientro del francese Louey Ouerrat che chiude in 1'47"58 a cinque centesimi dall'azzurro. Esce di scena invece Catalin Tecuceanu, medaglia di bronzo a Roma 2024, sesto in 1'46"44 senza trovare il cambio di ritmo nella seconda batteria vinta dal francese Yanis Meziane (1'45"10). L'azzurro spera fino alla fine del turno, ma a conti fatti è il primo degli esclusi per undici centesimi (ultimo crono utile 1'46"33 del francese Gabriel Tual).