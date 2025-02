Eyof 2025: biathlon, bronzo Huber nella sprint maschile

Julian Huber è medaglia di bronzo nella sprint maschile degli Eyof, il Festival Europeo della Gioventù olimpica in corso di svolgimento a Bakuriani, in Georgia: il titolo è andato al polacco Grzegorz Galica, già vincitore dell'individuale d'apertura, che con un errore in ciascuna sessione di tiro si è imposto in 21'03"4 con ben 39"4 di margine sul francese Esteban Moreira, perfetto al tiro. Due errori, uno per poligono, anche per Huber che ha fatto seganre un gap di 1'04"4 dal polacco, con Rafael Santer (1-0) nono a 1'37"3, Andreas Braunhofer (1-2) quattordicesimo a 2'05"5 e Filippo Massimino (1+3) ventiduesimo a 2"24"4. A breve prenderà il via la prova femminile, il programma del biathlon agli EYOF si concluderà quindi domenica 16 febbraio con la staffetta mista.