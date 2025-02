Europei pattinaggio ghiaccio: Guignard-Fabbri ancora oro

La conferma, la terza di Charléne Guignard e Marco Fabbri, campioni europei per la terza volta di fila e l'argento di Nikolaj Memola nella competizione maschile: i campionati europei di pattinaggio di figura sul ghiaccio di Tallinn si sono conclusi e l'Italia sorride. La coppia di danza italiana ha confermato il ruolo di favorita della vigilia, vincendo la medaglia d'oro per la terza volta consecutiva. Gli azzurri si sono imposti autorevolmente con 212.12 punti, ampliando il margine di vantaggio sugli avversari diretti. Alle loro spalle, sono saliti sul podio i sodalizi composti da Lopareva/Brissaud (206.76) e Fear/Gibson (206.02). Per Guignard/Fabbri si tratta della quinta medaglia europea della carriera.