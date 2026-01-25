Europei Pallanuoto: il Settebello va ko con la Grecia e chiude quarto

Il nuovo Settebello sbaglia tanto in fase conclusiva e perde 12-5 con la Grecia nella finale per il bronzo alla 'Belgrade Arena' chiudendo comunque tra le prime quattro d'Europa. La Grecia, già bronzo mondiale a Singapore il 24 luglio 2025, conquista la sua prima medaglia ai campionati europei. Ci aveva già provato due volte, senza riuscirci, contro l'Italia nel 1999 a Firenze (6-7) e contro l'Ungheria nel 2016 proprio a Belgrado (10-13). Il Settebello le basi le ha gettate e questi primi due mesi di lavoro hanno prodotto molte indicazioni. Adesso si torna in Italia, riprende il campionato di serie A1, poi la Final Four di Coppa Italia a Genova il 7 e 8 febbraio (Pro Recco-Ranieri Impiantistica CN Posillipo e AN Brescia-Banco BPM RN Savona le semifinali) e ancora altri raduni di preparazione al prossimo appuntamento con la World Cup.