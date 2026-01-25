CdM, pattinaggio pista lunga: Giovannini 3° nella Mass Start di Inzell

In Germania sono oggi andate in scena quattro competizioni, ovvero la seconda sessione del weekend sui 500 metri di entrambi i generi, le Mass Start e i Team Sprint. Come d'abitudine, le gare sono state frazionate tra Division A (riservata ai migliori atleti del ranking mondiale) e Division B (quella di carattere cadetto, che prevede la possibilità di essere promossi al livello assoluto dalla prova successiva). La copertina, per l'Italia, se l'è presa Andrea Giovannini, terzo nella Mass Start maschile. Il trentaduenne trentino delle Fiamme Gialle, che con questo risultato raggiunge i tre podi individuali in stagione e quota sedici in carriera, è riuscito a recuperare posizioni nell'ultimo giro di una gara caratterizzata dalla fuga vincente del ceco Metodej Jilek. Il piazzamento odierno ha così consentito a Giovannini di chiudere al secondo posto nella classifica di specialità di Coppa del Mondo, a soli 4 punti dall'olandese Jorrit Bergsma. L'ennesima prova di continuità di rendimento di un atleta chiave per la squadra azzurra. Questi di seguito i risultati conseguiti dagli altri quattro pattinatori italiani impegnati oggi sul ghiaccio di Inzell.