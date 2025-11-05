Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Europei di ciclocross, l'Italia punta in alto a Middelkerke

05 Nov 2025 - 16:02
© Getty Images

© Getty Images

Middelkerke si prepara a ospitare gli Europei di ciclocross 2025, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre. La località belga sarà teatro di una delle rassegne più affollate di sempre: 283 atleti in rappresentanza di 25 nazioni si confronteranno su un tracciato tecnico e sabbioso, tra i più impegnativi del calendario.

Il programma prevede sei prove valide per l’assegnazione dei titoli continentali. L’apertura, sabato 8 novembre, sarà affidata alle Junior Donne (ore 11), seguite dagli Under 23 Uomini (ore 13), dove sarà al via anche Mattia Agostinacchio, campione del mondo juniores in carica e protagonista di una stagione in continua crescita. 

"Vincere il Mondiale è stata un’emozione enorme — racconta Agostinacchio —. Non era solo un obiettivo, ma un sogno che coltivavo fin da bambino. Quel successo ha ripagato tutti i sacrifici e gli sforzi fatti nel tempo. È stato ancora più bello perché ho potuto condividerlo con i miei compagni di Nazionale, grazie anche all’argento conquistato nel Team Relay. A volte, ripensandoci, faccio ancora fatica a crederci: è una sensazione che mi dà forza e motivazione, soprattutto nei momenti difficili. Tra poco ci sarà l’Europeo di Middelkerke, in Belgio. Il percorso si annuncia impegnativo, con lunghi tratti di sabbia dove sarà fondamentale limitare gli errori. Essendo al mio primo anno nella categoria Under 23 non mi pongo obiettivi precisi, ma voglio dare tutto e confermare le buone sensazioni avute finora nelle gare internazionali. So che la Nazionale ci metterà nelle migliori condizioni per esprimerci al massimo".

A chiudere la prima giornata sarà la gara Elite Donne (ore 15), che vedrà al via anche l’azzurra Sara Carasola, attesa al confronto con le migliori specialiste europee. Domenica 9 novembre si ripartirà con gli Junior Uomini (ore 11) e le Under 23 Donne (ore 13). Gran finale alle 15 con la prova Elite Uomini, dove i riflettori saranno puntati sul belga Thibau Nys, campione europeo in carica. Tra i principali avversari anche il connazionale Michael Vanthourenhout, in un duello che potrebbe restare tutto “in casa”. L’Italia sarà rappresentata da Filippo Fontana e Federico Ceolin, pronti a misurarsi con i protagonisti più quotati del panorama continentale.

Programma Europei Ciclocross 2025 – Middelkerke (Belgio)

Sabato 8 novembre
11.00 – Junior Donne
13.00 – Under 23 Uomini
15.00 – Elite Donne

Domenica 9 novembre
11.00 – Junior Uomini
13.00 – Under 23 Donne
15.00 – Elite Uomini

I convocati:

AGOSTINACCHIO MATTIA – EF Education - EasyPost
AZZETTI NICOLE – Ale Colnago Team ASD
BIANCHI ELISA – Ale Colnago Team ASD
BORELLO CARLOTTA – Team Cingolani-Specialized
CASASOLA SARA – Crelan-Corendon
CEOLIN FEDERICO – FAS Airport Services Guerciotti
CINGOLANI TOMMASO – Team Cingolani-Specialized
FERRI ELISA – FAS Airport Services Guerciotti
FONTANA FILIPPO – CS Carabinieri – Cicli Olympia
GRIGOLINI FILIPPO – Team Cingolani-Specialized
PELLIZOTTI GIORGIA – FAS Airport Services Guerciotti
PEZZO ROSOLA PATRIK – FAS Airport Services Guerciotti
RIGHETTO NICOLE – FAS Airport Services Guerciotti
VAGLIO WALTER – Cycling Cafè Racing Team
VIEZZI STEFANO – Alpecin-Deceuninck Development Team

Ultimi video

01:06
DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

01:28
MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

00:27
PROMO TV TAF 11 - THE ART OF FIGHTING 05/11 SRV

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

01:25
Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

01:59
DICH ALESSIA IEZZI MASSIMO FABBRIZI 3/11 DICH

Le emozioni per il Collare d'oro. Il sogno olimpico di Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi

03:42
DICH DAVIDE BRIGNONE AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Davide Brignone: "Federica sta bene, l'ago della bilancia sarà il dolore"

01:17
DICH ALBERTO AMODEO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Amodeo: "Importante è riuscire a essere la versione migliore di se stessi"

01:46
DICH FLORA TABANELLI AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Flora Tabanelli: "Ho la grinta per iniziare una nuova stagione e arrivare al top"

00:31
DICH ABODI SU SINNER AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Abodi: "Sinner? Noi saremo con lui nella buona e nella cattiva sorte"

01:06
DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER MASTERS 1000 PARIGI DICH

Sinner: "Contento del mio gioco a Parigi, ora vediamo a Torino"

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

DICH VELASCO

Velasco: "Sinner non va in Davis? Non sono nessuno per giudicarlo"

MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:02
Sarajevo: protesta per arrivo club israeliano di basket
17:39
Golf, PGA Tour: F. Molinari in Messico nel WWT Championship
16:02
Europei di ciclocross, l'Italia punta in alto a Middelkerke
15:30
Tennis, Sinner torna su Topolino per le Atp Finals
15:21
Nuoto, Summer McIntosh entra nel team arena