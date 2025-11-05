Europei di ciclocross, l'Italia punta in alto a Middelkerke

"Vincere il Mondiale è stata un’emozione enorme — racconta Agostinacchio —. Non era solo un obiettivo, ma un sogno che coltivavo fin da bambino. Quel successo ha ripagato tutti i sacrifici e gli sforzi fatti nel tempo. È stato ancora più bello perché ho potuto condividerlo con i miei compagni di Nazionale, grazie anche all’argento conquistato nel Team Relay. A volte, ripensandoci, faccio ancora fatica a crederci: è una sensazione che mi dà forza e motivazione, soprattutto nei momenti difficili. Tra poco ci sarà l’Europeo di Middelkerke, in Belgio. Il percorso si annuncia impegnativo, con lunghi tratti di sabbia dove sarà fondamentale limitare gli errori. Essendo al mio primo anno nella categoria Under 23 non mi pongo obiettivi precisi, ma voglio dare tutto e confermare le buone sensazioni avute finora nelle gare internazionali. So che la Nazionale ci metterà nelle migliori condizioni per esprimerci al massimo".