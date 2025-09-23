Logo SportMediaset
Europei di ciclismo, Israele conferma presenza solo in gare maschili

23 Set 2025 - 20:06

Israele ha confermato la sua presenza ai Campionati Europei di Ciclismo su strada in programma a Drôme-Ardèche, in Francia, dall' 1 al 5 ottobre. Secondo quanto riferisce l'Equioe, nelle liste di iscrizione pubblicate martedì mattina dall'Unione Ciclistica Europea (UEC), lo Stato ebraico ha iscritto corridori in tutte e tre le categorie maschili (junior, espoir ed élite, con il solo Nadav Raisberg). Tuttavia, non è stata iscritta nessuna ciclista donna. Le squadre avevano tempo fino alle 20.00 di lunedì per confermare la propria partecipazione all'UEC. Israele aveva già prenotato un hotel, ma non aveva ancora informato la Federazione Ciclistica Francese, organizzatrice dell'evento, della sua presenza. Dopo le proteste pro-Palestina che hanno interrotto l'ultima Vuelta, impedendone persino l'arrivo a Madrid, la partecipazione o meno di Israele era una questione importante per gli organizzatori, che hanno dovuto predisporre adeguate misure di sicurezza. Resta da vedere a quanti eventi (cronometro e corse su strada) Israele intende partecipare.

Commenti (0)

