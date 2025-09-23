Logo SportMediaset
Curling: Italia debutto stagionale nel Grand Slam in Canada

23 Set 2025 - 22:09
© Getty Images

© Getty Images

Milano, 23 set. (LaPresse) - Prende il via, sul ghiaccio canadese di London, in Ontario, la stagione del Grand Slam of Curling, il più importante circuito al mondo della disciplina che raggruppa le migliori squadre del ranking internazionale. Presente anche l'Italia con entrambe le sue Nazionali nel AMJ Masters, prima delle cinque tappe di quest'annata sportiva. Sei giorni di gara per una competizione che raggruppa 64 formazioni, 32 al maschile e 32 al femminile. Entrambe le squadre tricolori rientrano nel primo livello della manifestazione, riservato ai 16 team maschili e femminili con il miglior ranking. Queste le squadre tricolori guidate in Canada dai coach Ryan Fry e Soren Gran: Joel Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) al maschile, Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle) ed Elena Antonia Mathis (Asd Dare Plus) al femminile.

Ogni formazione giocherà quattro partite di round robin e in questi incontri non sono previsti extra end: se una partita termina in parità dopo otto end, il vincitore sarà deciso con un "draw-to-the-button shootout". Le squadre riceveranno tre punti per ciascuna vittoria nei tempi regolamentari, due punti per una vittoria allo shootout e un punto per una sconfitta allo shootout. Gli extra end torneranno invece nei playoff, ai quali si qualificheranno le migliori otto squadre, con i quarti di finale in programma sabato. Le semifinali si giocheranno sempre sabato, mentre le finali sono previste domenica.

