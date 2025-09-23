Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Canottaggio, Italia in finale ai Mondiali con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile

23 Set 2025 - 19:04
© Canottaggio.org/Julia Kowacic

© Canottaggio.org/Julia Kowacic

La terza giornata dei Mondiali Assoluti e Pararowing di Shanghai vede l’Italia nuovamente protagonista con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile. I vicecampioni olimpici Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili vincono la loro semifinale in modo autorevole, Laura Meriano e Alice Codato sono seconde dietro la Romania. Dopo il singolista paralimpico Giacomo Perini, altre due barche raggiungono la finale.

Leadership mai in discussione per un quattro di coppia capace di dominare la sua gara dall’inizio alla fine. La barca italiana passa ai 500 con un vantaggio di un secondo sull’Ucraina, poi superata dagli Stati Uniti che ai 1000 e ai 1500 incassano quasi tre secondi dagli azzurri. Ultimi 500 metri all’insegna del controllo e Italia prima con 2.06 sugli Stati Uniti e 3.27 sull’Ucraina. La finale per Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili sarà giovedì alle 9:12 (le 15:12 in Shanghai). Avversari, oltre a statunitensi e ucraini, la Gran Bretagna (vincitrice dell’altra semifinale), la Polonia e la Germania. 

“Ci siamo assicurati un posto in finale e abbiamo raggiunto il primo obiettivo del Mondiale - sono parole di Luca Chiumento - Siamo fiduciosi, la barca ha sviluppato velocità interessanti. Siamo contenti per la gestione della gara: ci siamo espressi al meglio senza impiegare troppe energie. Il livello è molto alto, ci sono equipaggi molto preparati e anche outsider. Per giovedì, ci aspettiamo Gran Bretagna e Polonia molto agguerrite. Noi saremo lì con loro, pronti a dire la nostra”.

Il due senza femminile supera la Repubblica Ceca poco dopo i 500, transita al comando a metà gara. L’azione delle campionesse olimpiche Rusu e Radis è incontenibile, c’è il sorpasso: l’Italia non si scompone, mantiene saldamente la seconda posizione sino all’arrivo qualificandosi insieme alla Romania (prima) e alla Gran Bretagna (terza). Giovedì alle 8:30 la finale vedrà protagoniste anche Francia, Serbia e Stati Uniti.

“Mi sento molto soddisfatta per l’esito di questa semifinale ma, allo stesso tempo, penso possiamo fare ancora molto di più - spiega Alice Codato - E’ stata una gara molto difficile. E’ un campo di gara molto veloce, ma è segnato da continue folate laterali e non si sa mai da dove spinga il vento. Sapevamo di dover fare il nostro e lo abbiamo fatto, la terza gara la disputeremo ancor meglio perché noi siamo come dei motori che han bisogno di doversi scaldare. In questo Mondiale si stanno mettendo in evidenza formazioni viste durante l’anno, come ad esempio la Francia, ma noi vogliamo far vedere che l’Italia c’è ed è pronta a combattere”.

Domani quattro equipaggi azzurri in gara. Esordio per il quattro con mix PR3 di Stanislau Livintchuk, Marco Frank, Martina Osualdini e Carolina Foresti, con al timone Chiara Reto. Appuntamento alle 4:31 (le 10:31 a Shanghai) in corsia 2, con Germania, Spagna e Gran Bretagna.  I quarti di finale del singolo maschile vedranno in gara Davide Mumolo alle 4:54: sarà in acqua 2, con gli avversari di Gran Bretagna, Uruguay, Grecia, Belgio e Slovenia.

Alle 5:11 il momento atteso dal doppio maschile: Niels Torre e Gabriel Soares affrontano la semifinale in corsia 4, opposti ad Atleti Indipendenti Neutrali, Spagna, Irlanda, Romania e Olanda. Alle 5:35 tocca al quattro senza maschile. Alfonso Scalzone, Davide Comini, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato sono in acqua 1, a contendersi uno dei tre posti per la finale insieme a Francia, Romania, Lituania, Nuova Zelanda e Uzbekistan.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

I più visti di Altri Sport

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:07
Basket: Nba, Steve Nash nuovo consulente senior dei Phoenix Suns
20:06
Europei di ciclismo, Israele conferma presenza solo in gare maschili
19:04
Canottaggio, Italia in finale ai Mondiali con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile
18:08
Doping e estorsione, chiesto processo per 10 a Pistoia
17:07
Golf: Ryder Cup, a New York atteso anche presidente Donald Trump