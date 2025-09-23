Canottaggio, Italia in finale ai Mondiali con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile

“Ci siamo assicurati un posto in finale e abbiamo raggiunto il primo obiettivo del Mondiale - sono parole di Luca Chiumento - Siamo fiduciosi, la barca ha sviluppato velocità interessanti. Siamo contenti per la gestione della gara: ci siamo espressi al meglio senza impiegare troppe energie. Il livello è molto alto, ci sono equipaggi molto preparati e anche outsider. Per giovedì, ci aspettiamo Gran Bretagna e Polonia molto agguerrite. Noi saremo lì con loro, pronti a dire la nostra”.