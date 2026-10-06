Europei ciclismo: Italia oro nella cronostaffetta mista Juniores

L'Italia ha vinto la cronostaffetta mista della categoria juniores agli Europei di ciclismo a Sencur, in Slovenia. Il sestetto composto da Enrico Andrea Balliana, Brandon Davide Fedrizzi e Patrik Pezzo Rosola nel trio maschile e da Azzurra Ballan, Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli nel terzetto femminile si è imposto per 23 secondi sulla Polonia e per mezzo minuto sulla Svizzera. Per Azzurra Ballan - figlia di Alessandro, ultimo iridato azzurro nel 2008 - è il secondo successo nella rassegna, dopo il trionfo nella gara in linea juniores.