Pallavolo: l'Italia femminile vola in Polonia, ultimo torneo prima degli Europei

Al termine della settimana di lavoro a Cavalese, Julio Velasco ha convocato 14 giocatrici per il torneo internazionale di Koszalin, in Polonia, dove l'Italia di pallavolo da martedì 11 agosto a giovedì 13 agosto si preparerà in vista degli Europei. Il ct poterà con sé le palleggiatrici Carlotta Cambi e Alessia Orro; le schiacciatrici Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini; le centrali Denise Meli, Anna Danesi (C), Linda Nwakalor e Sarah Fahr; gli opposti Paola Egonu e Ekaterina Antropova; nel ruolo di libero ci saranno Ilaria Spirito e Eleonora Fersino. Il torneo di Koszalin sarà l'ultimo impegno prima dell'esordio nella rassegna continentale. In Polonia le azzurre affronteranno la Francia, l'Ucraina e le padrone di casa della Polonia. La partenza è fissata per la mattinata di domani, lunedì 10 agosto dall'aeroporto di Linate con destinazione Danzica. Raggiunta la città di Koszalin, la squadra sosterrà già in serata una prima seduta di allenamento. Questo il programma del torneo internazionale in Polonia: 11/8 ore 17.30 Francia-Italia, ore 20.30 Polonia Ucraina; 12/8 ore 17.30 Ucraina-Italia, ore 20.30 Polonia-Francia; 13/8 ore 18 Polonia-Italia, ore 20.30 Ucraina-Francia.