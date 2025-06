eSport: sabato iniziano le Gran Turismo World Series

Le Gran Turismo World Series iniziano sabato 7 giugno a Londra: 24 dei piloti più veloci al mondo su Gran Turismo, il noto videogioco automobilistico, si riuniranno presso i famosi studi della BBC al Television Centre, nell’ovest di Londra, per il Round 1 della stagione 2025. L’azione inizierà alle 16:00 ora legale britannica (15:00 UTC) con i 12 migliori piloti della Manufacturers Cup provenienti dalla regione Asia-Oceania. A seguire, si terrà la Nations Cup: i primi tre classificati della stagione 2024 – il Campione del Mondo Takuma Miyazono (JPN), Kylian Drumont (FRA) e Jose Serrano (ESP) – si sono qualificati automaticamente per l’edizione 2025. A Londra saranno affiancati da stelle affermate come gli ex campioni Valerio Gallo (ITA) e Pol Urra (ESP), insieme all’unico esordiente tra i 12 piloti: il 18enne Samuel Cardinal dal Canada. La Nations Cup inizierà alle 19:00 ora locale (18:00 UTC). Per seguire le dirette, visitate il sito: https://www.gran-turismo.com/world/live/