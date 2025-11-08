Elkann: "Vittoria Endurance corona un sogno per Ferrari"

"Un traguardo che ci riempie di orgoglio e rappresenta il coronamento di un sogno, l'apice di un percorso iniziato nel 2022, quando abbiamo deciso di tornare a competere nella classe regina delle competizioni". Così John Elkann, presidente di Ferrari, commenta la conquista da parte della Ferrari del titolo mondiale Costruttori nel Fia World Endurance Championship 2025, a 53 anni dall'ultimo titolo assoluto endurance. "Un percorso che ci ha visto trionfare per tre volte consecutive a Le Mans e che oggi ci permette di celebrare non solo due titoli mondiali, ma soprattutto la forza di una squadra che ha saputo lavorare come un corpo unico affrontando le tante difficoltà dell'Endurance con l'umiltà di imparare e migliorare sempre" sottolinea Elkann. Il successo di Ferrari è duplice, considerato che a Sakhir arriva anche il Mondiale Piloti firmato dai piloti ufficiali Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, che formano l'equipaggio della 499P numero 51 del team Ferrari - Af Corse.