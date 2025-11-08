Ciclismo, mondiali Trials: quinto posto per Bonalda

Giornata storica per il Trials azzurro ai Campionati Mondiali UCI svoltisi a Riyadh. Marco Bonalda ha conquistato un quinto posto nella finale Elite 20", diventando il primo italiano di sempre a centrare l'accesso alla finale iridata nella specialità. Dopo un'ottima semifinale chiusa in quinta posizione, il 28enne di Ardesio ha confermato il proprio valore anche nell'atto conclusivo, chiudendo alle spalle degli spagnoli Alejandro Montalvo (nuovo campione del mondo), Eloi Palau e del giovane finlandese Niilo Stenvall che è riuscito ad togliere il bronzo all'altro spagnolo Borja Conejos. Alle spalle di Bonalda, nella finale a sei, è giunto l'austriaco Pechhacker. Prestazione di rilievo anche per Diego Crescenzi, settimo e di poco fuori dalla finale di oggi, confermando la costante crescita del settore maschile azzurro, come ha ricordato il CT Fabiano Grande (nella foto con Bonalda). Nella categoria Elite 26", Marco Nardinocchi ha concluso la semifinale al 14° posto, mentre tra gli Junior 20" il giovane Lorenzo Ambrosini ha chiuso sedicesimo.