Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Domani al via Campionato Invernale Vela di Roma, 70 le barche

08 Nov 2025 - 21:12

Dopo l'annullamento del 26 ottobre scorso, causa avverse condizioni meteo, domani dovrebbe essere la giornata buona per il debutto del 45/mo Campionato Invernale d'altura di Roma: otto le prove in calendario con le regate che, fino all'8 marzo, coloreranno e riempiranno di vele il litorale fra Ostia e Fiumicino con oltre 70 barche in lizza. Per questa edizione il Circolo Velico di Fiumicino, che organizza l'evento sotto l'egida della Federazione Italiana Vela e dell'UVAI, ha previsto una serie di novità: alle quattro categorie "storiche", Regata e Crociera Irc-Orc, Minialtura, Vele bianche, ecco la competizione "costiera" che si andrà ad affiancare al percorso più tecnico fra le boe. Sarà lungo circa 11 miglia davanti la costa di Ostia con arrivo in prossimità del Porto Turistico di Roma. È, poi, la prima edizione aperta ai catamarani che potranno partecipare con l'adozione di particolari rating, riconosciuti dall'Associazione Italiana Multiscafi, che consentirà di "equiparare" le prestazioni a quelle dei monoscafi, rendendo la competizione ancora più avvincente. "È un'edizione ricca di novità - commenta il direttore sportivo del Circolo Velico Fiumicino, Massimo Pettirossi - che vanno incontro alle richieste dei regatanti che guardano con attenzione i percorsi tecnici sulle boe, ma che comunque desiderano divertirsi e far "correre" le proprie barche su percorsi meno "obbligati". L'introduzione del multiscafo fra le categorie ammesse rappresenta un'ulteriore innovazione che tiene conto della tendenza del mercato nautico". Il campionato si articolerà su otto regate: 9 e 23 novembre, 7 dicembre, 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio fino all'ultima dell'8 marzo. Torna, infine, per gli equipaggi l'iniziativa 'Click on board': un concorso fotografico su vari momenti della regata catturati da un semplice click con un telefonino da "incorniciare" in una mostra a fine campionato. 

Ultimi video

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

01:28
MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

01:14
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

01:40
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS GRUPPO MCH

Le suggestive immagini del blue carpet di Torino

01:58
Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

01:02
Bologna: "Farò la guerra sul ring"

Bologna: "Farò la guerra sul ring"

01:48
Morello: "È la notte della mia carriera"

Morello: "È la notte della mia carriera"

01:02
Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

01:32
Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

00:33
Tabanelli infortunata

Tabanelli infortunata

01:21
"Al limite con..."

"Al limite con..."

01:48
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:12
Domani al via Campionato Invernale Vela di Roma, 70 le barche
20:44
Rugby: Nations Series, Italia supera Australia 26-19
20:07
Wta Finals: trionfo di Rybakina in finale, Sabalenka ko in due set
19:17
Tennis: Tien vince torneo Metz, Norrie ko in tre set
19:02
Abodi: "Sereni su natura privatistica Fondazione Milano-Cortina"