Domani al via Campionato Invernale Vela di Roma, 70 le barche

Dopo l'annullamento del 26 ottobre scorso, causa avverse condizioni meteo, domani dovrebbe essere la giornata buona per il debutto del 45/mo Campionato Invernale d'altura di Roma: otto le prove in calendario con le regate che, fino all'8 marzo, coloreranno e riempiranno di vele il litorale fra Ostia e Fiumicino con oltre 70 barche in lizza. Per questa edizione il Circolo Velico di Fiumicino, che organizza l'evento sotto l'egida della Federazione Italiana Vela e dell'UVAI, ha previsto una serie di novità: alle quattro categorie "storiche", Regata e Crociera Irc-Orc, Minialtura, Vele bianche, ecco la competizione "costiera" che si andrà ad affiancare al percorso più tecnico fra le boe. Sarà lungo circa 11 miglia davanti la costa di Ostia con arrivo in prossimità del Porto Turistico di Roma. È, poi, la prima edizione aperta ai catamarani che potranno partecipare con l'adozione di particolari rating, riconosciuti dall'Associazione Italiana Multiscafi, che consentirà di "equiparare" le prestazioni a quelle dei monoscafi, rendendo la competizione ancora più avvincente. "È un'edizione ricca di novità - commenta il direttore sportivo del Circolo Velico Fiumicino, Massimo Pettirossi - che vanno incontro alle richieste dei regatanti che guardano con attenzione i percorsi tecnici sulle boe, ma che comunque desiderano divertirsi e far "correre" le proprie barche su percorsi meno "obbligati". L'introduzione del multiscafo fra le categorie ammesse rappresenta un'ulteriore innovazione che tiene conto della tendenza del mercato nautico". Il campionato si articolerà su otto regate: 9 e 23 novembre, 7 dicembre, 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio fino all'ultima dell'8 marzo. Torna, infine, per gli equipaggi l'iniziativa 'Click on board': un concorso fotografico su vari momenti della regata catturati da un semplice click con un telefonino da "incorniciare" in una mostra a fine campionato.