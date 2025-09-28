Logo SportMediaset
Ducati, Tardozzi ammette: "Bagnaia faceva le cose giuste"

28 Set 2025 - 10:05

Esplodono i festeggiamenti al termine del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi la scuderia di Borgo Panigale completa la domenica perfetta. L'ennesima della propria stagione. Francesco Bagnaia, infatti, completa il bis dopo la Sprint Race di ieri e domina anche la gara lunga odierna, mentre Marc Marquez, secondo al traguardo, può festeggiare il suo titolo iridato.

Al termine della gara odierna il team principal del team Ducati Factory, Davide Tardozzi ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: "Non c'è che dire: la giornata perfetta per noi. Sappiamo che un titolo mondiale ha un valore specifico notevole, ma la vittoria di Bagnaia e il titolo di Marc Marquez sono allo stesso livello per noi".

Davide Tardozzi prosegue nel suo racconto: "Non potete capire la gioia di vedere di nuovo Pecco così veloce. Una sensazione splendida per tutti. Abbiamo lavorato duramente per lunghi mesi per riportarlo dov'era e dov'è. Marc, invece, ha dominato dall'inizio della stagione e ha fatto qualcosa di splendido ma, davvero, per noi sono due gioie identiche".

Ultima battuta su Bagnaia: "Abbiamo impiegato troppo tempo per trovare il bandolo della matassa. Lui ha sempre dato le giuste indicazioni ma siamo arrivati tardi. Voglio sottolineare che l'intesa tra di noi e la fiducia non sono mai mancate".

