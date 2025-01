Doping: Usa contro la Wada, bloccato un pagamento di 3,6 milioni

Gli Stati Uniti hanno bloccato un pagamento di 3,6 milioni di dollari alla Wada. Lo ha fatto sapere l'Agenzia statunitense antidoping (Usada). Il direttore generale dell'Usada, Travis Tygart, ha sottolineato che questa scelta protegge "i diritti degli atleti e una competizione equa". La Wada ha confermato che il governo degli Stati Uniti deve 3,625 milioni di dollari all'interno di un bilancio operativo complessivo dell'agenzia di 57,5 milioni per il 2025. La decisione di Usada di trattenere le quote Wada per il 2024 è stata presa sulla scia delle polemiche per la gestione da parte della Wada dei test positivi al doping da parte di 23 nuotatori cinesi, poi autorizzati a competere.