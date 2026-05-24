Dominio Sinner, resterà numero 1 almeno fino a Us Open. Sono 4 gli azzurri in top 20

Jannik Sinner domina ancora la classifica Atp e ha la certezza di restare il numero uno al mondo almeno sino ai prossimi Us Open. L'altoatesino ha conquistato gli ultimi Master 1000 (Roma compresa), approfittando anche dell'infortunio che ha costretto Carlos Alcaraz a rinunciare agli Internazionali, al Roland Garros e a Wimbledon. Sono complessivamente quattro gli italiani nella top 20: oltre a Sinner ci sono Lorenzo Musetti (numero 11), Flavio Cobolli (14) e Luciano Darderi (17). Nella top5 dietro a Sinner ecco Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic e Ben Shelton.