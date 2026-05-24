Dominio Sinner, resterà numero 1 almeno fino a Us Open. Sono 4 gli azzurri in top 20

Jannik Sinner domina ancora la classifica Atp e ha la certezza di restare il numero uno al mondo almeno sino ai prossimi Us Open. L'altoatesino ha conquistato gli ultimi Master 1000 (Roma compresa), approfittando anche dell'infortunio che ha costretto Carlos Alcaraz a rinunciare agli Internazionali, al Roland Garros e a Wimbledon. Sono complessivamente quattro gli italiani nella top 20: oltre a Sinner ci sono Lorenzo Musetti (numero 11), Flavio Cobolli (14) e Luciano Darderi (17). Nella top5 dietro a Sinner ecco Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic e Ben Shelton.
Ottima la settimana di Andrea Pellegrino che, dopo l'ottavo di finale a Roma, ha superato le qualificazioni al Roland Garros e debutterà in uno Slam al Roland Garros. Lo farà anche forte del nuovo best ranking alla posizione numero 124, contro Flavio Cobolli nel tredicesimo derby italiano nella storia del torneo. Bene anche Andrea Guerrieri, che guadagna 21 posizioni e raggiunge la numero 231, firmando il nuovo best ranking: entrano infatti questa settimana i punti della vittoria all'M25 di Reggio Emilia e della semifinale al Challenger di Cervia.
DONNE, PAOLINI RESTA 13ESIMA
Jasmine Paolini resta 13esima in una classifica Wta ancora dominata da Aryna Sabalenka, per l'ottantaquattresima settimana consecutiva numero uno del mondo. la La 28enne di Minsk, che deve difendere i punti della finale al Roland Garros dello scorso anno, mantiene 1.647 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, che ribadisce il 'best ranking'. Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek. Poi le due statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula.
Sale due posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 38. Stabile Lisa Pigato, numero 138, che conferma il primato personale. La 22enne di Bergamo precede Lucrezia Stefanini, che recupera due posizioni e risale al numero 152. Due posti in più rispetto al ranking precedente anche per Nuria Brancaccio, ora al numero 163. Fa un passo avanti Lucia Bronzetti, uscita lo scorso fine ottobre dalla top cento ed ora al numero 172. Alle sue spalle c'è Tyra Caterina Grant, che grazie alla vittoria nell'Itf da 60mila dollari di Kosice, in Slovacchia, guadagna in un colpo solo altre trentacinque posizioni, sale al numero 184 e firma il 'best ranking'. Perde invece una posizione Jessica Pieri, ora al numero 258, davanti a Samira De Stefano, che fa due passi indietro e scende al numero 261. Scende tre gradini, infine, Jennifer Ruggeri, ora al numero 267, che resta in zona primato personale e chiude la top-ten italiana.