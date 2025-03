Domenica al via "La corri battaglia di Pavia"

Partirà domenica 30 maggio dal castello Visconteo di Pavia la “Corri Battaglia di Pavia”, gara podistica di 13 km inserita nel calendario delle iniziative legate al Cinquecentenario della famosa battaglia, la prima in cui le armi da fuoco furono decisive per l’esito finale e che aprì un nuovo capitolo nelle vicende dell’Italia e del Vecchio Continente. Un evento sportivo unico, organizzato dalla ASD Atletica Cento Torri di Pavia con l’approvazione della Fidal-Federazione Italiana di Atletica Leggera e del Comitato Regionale Lombardia e Provinciale di Pavia che si svolgerà su percorso cittadino di 13 km, in modalità competitiva e non competitiva, quest’ultima aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, dando così modo a chiunque di vivere una stimolante giornata di sport e rievocazione storica. Il tracciato toccherà alcuni dei luoghi legati alla Battaglia di Pavia come il Castello di Mirabello, e Cascina Repentita, laddove nacque la famosa Zuppa alla Pavese e venne imprigionato il re di Francia Francesco I in seguito alla sconfitta maturata sul campo contro l’imperatore Carlo V. La medaglia riservata ai corridori avrà spiccate caratteristiche ecosostenibili: il logo della Battaglia di Pavia sarà stampato a emissioni zero su una base in legno riciclato, ricavato da alberi caduti, da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi.