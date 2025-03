Domani la Milano-Torino di ciclismo, torna il finale a Superga

Con la salita finale al Colle di Superga si corre domani la 106/a edizione della Milano-Torino, la classica di ciclismo più antica del mondo, in calendario a tre giorni dalla Milano-Sanremo. Finale adatto agli scalatori con una pendenza massima del 14% e lunghi tratti al 10%, la salita inizia a 5 chilometri dal traguardo, in corso Casale, a Torino. Tra i favoriti della vigilia il britannico Adam Yates, l'ecuadoriano Richard Carapaz, il colombiano Einer Rubio, lo svizzero Marc Hirschi, l'australiano Michael Storer, Lorenzo Fortunato, ma non sono pochi tra gli iscritti gli outsider. Al via anche tre vincitori delle ultime edizioni: Diego Ulissi, il canadese Michael Woods e Alberto Bettiol, che si è aggiudicato la Milano-Torino dell'anno scorso, quando però l'arrivo era stato spostato a Salassa (Torino). Bettiol, dopo una lunga fuga in solitaria, aveva preceduto di 7" lo svizzero Jan Christen che aveva tentato di rimontarlo nell'ultimo chilometro e Marc Hirschi, che aveva vinto la volata di un gruppetto di inseguitori.