Basket, Lula rende omaggio a Oscar Schmidt: "Ha portato in alto il nome del Brasile"

18 Apr 2026 - 08:33

"Oscar Schmidt, detto 'Mão Santa', è stato il più grande idolo della storia del basket brasiliano e uno dei migliori realizzatori di sempre in questo sport. Un esempio di tenacia, talento e amore per la maglia della Nazionale". Inizia così il ricordo del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva del campione scomparso all'età di 68 anni. "Nel corso di decenni, ha unito il Paese attorno ai campi da gioco, con tiri indimenticabili e una leadership indiscussa. Ha disputato cinque Olimpiadi ed è diventato il miglior realizzatore nella storia dei Giochi. Con la Nazionale, il momento più simbolico è stato nella finale dei Giochi panamericani del 1987 a Indianapolis, quando ha guidato il Brasile alla vittoria per 120 a 115 sugli Stati Uniti, la prima sconfitta degli americani in casa nella storia della competizione. Oscar ha anche conquistato il bronzo ai Mondiali del 1978, disputati nelle Filippine. La sua dedizione ha portato in alto il nome del Paese e lo ha reso fonte di ispirazione per generazioni di atleti e appassionati di sport. In questo momento di cordoglio - conclude Lula - esprimo la mia vicinanza alla famiglia, agli amici e alla schiera di fan che si è conquistato nel mondo dello sport".

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