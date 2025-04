Del Sette di Aci in visita all'Autodromo di Imola

Il sindaco di Imola, Marco Panieri, insieme a Gian Carlo Minardi e Pietro Benvenuti, presidente e direttore generale dell'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari', Fabio Bacchilega e Giacomo Capuzzimati, presidente e direttore generale del Consorzio territoriale Con.ami, hanno ricevuto all'autodromo il generale Tullio Del Sette, commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia, Giovanni Battista Tombolato, sub-commissario dell'ente, ed una delegazione dell'Aci, per "un incontro conoscitivo e di approfondimento sulle relazioni tra l'Automobile Club d'Italia e l'Autodromo, rispetto alla più ampia partnership avviata in questi anni e al Gran Premio di Formula 1", spiega una nota. Nel corso della visita, la delegazione ha visitato la struttura, la pista, gli spazi tecnici e le aree recentemente riqualificate, come le tribune, gli accessi e i nuovi corpi box, prendendo visione del percorso di rilancio portato avanti negli ultimi anni.