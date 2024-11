DAVIS, BERRETTINI: "HO LAVORATO TUTTO L'ANNO PER ESSERE QUI"

E' un Matteo Berrettini raggiante quello che commenta il successo in coppa Davis contro l'Argentina che vale le semifinali della Coppa Davis. "Prima di entrare in campo - dice a Raisport - ci siamo detti quanto è bello vivere questo momento. Ho lavorato tutto l'anno per essere qui. Giocare con il numero uno al mondo ti mette pressione ma sai che puoi sempre contare su di lui. Abbiamo fatto un grandissimo doppio. Non è mai facile scendere in campo sull'uno pari, quindi sono veramente troppo contento anche se abbiamo fatto solo il primo passo".