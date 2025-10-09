Dall'Osasuna alla 'pala', la baby-talento Martina Calvo non si ferma più: "Giocavo a calcio, tifo Inter e Barcellona, ma il padel mi ha stregato"

Ed è proprio la cura dei dettagli a fare la differenza, soprattutto quando la pressione aumenta, come nelle ultime settimane: “La partita di oggi contro Carolina e Martina è stata un esempio. Avevamo la pressione di vincere per il ranking e non è facile. Due mesi fa era diverso: la pressione ce l’avevano le altre quando giocavano contro di me. Cerco di pensare a tutto il lavoro fatto e ricordarmi che posso vincere, che sono pronta". E quando la vittoria arriva, il pensiero corre subito a casa: “Appena esco dal campo chiamo i miei genitori o il mio allenatore. Sono le prime persone con cui condivido tutto".