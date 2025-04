Dal 23 al 27 aprile il Terre di Pisa bike trail

Dal 23 al 27 aprile torna il Terre di Pisa Bike Trail, l'evento cicloturistico annuale organizzato dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, pronto a trasformarsi in un percorso permanente per gli amanti delle due ruote. L'itinerario ad anello si snoda per oltre 500 km, con un 43% di tracciato in fuoristrada e un dislivello totale di 9.900 metri (quota massima 800 metri), invitando appassionati di Gravel e Mtb a scoprire la Toscana più autentica e meno convenzionale. La partenza è fissata alla Certosa Monumentale di Calci, da cui i partecipanti si immergeranno in un territorio variegato: dai paesaggi agricoli ai vigneti, dai campi di grano e lavanda agli oliveti e ai caratteristici viali di cipressi. Il percorso toccherà borghi ricchi di storia come Lari, Volterra, San Miniato e Vicopisano, e centri rivitalizzati dall'arte contemporanea come Peccioli, insignito del titolo di borgo più bello d'Italia 2024. "Il Terre di Pisa Bike Trail - spiega il presidente della Camera di commercio Valter Tamburini - è un esempio concreto di come sport, turismo e valorizzazione del territorio possano integrarsi in un'unica esperienza autentica e sostenibile. Con questa seconda edizione, confermiamo il nostro impegno nel promuovere un modello di sviluppo turistico fondato sulla sostenibilità e sulla scoperta del territorio in chiave slow. La trasformazione dell'evento in un percorso permanente rafforza ulteriormente questa visione, offrendo a un pubblico sempre più ampio l'opportunità di esplorare paesaggi, borghi e tradizioni in modo consapevole e rispettoso dell'ambiente". Secondo il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, "l'evento offre un'esperienza unica e immersiva tra sport, arte, natura e prodotti tipici".