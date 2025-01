Dakar: Loeb si ribalta all'inizio della 3/a tappa

La Dacia del pilota francese Sébastien Loeb ha avuto un incidente all'inizio della prova speciale della 3/a tappa del rally Dakar in Arabia Saudita, ha riferito l'organizzazione. "Sébastien Loeb è stato vittima di ribaltamenti al km 12. L'equipaggio, illeso, è riuscito a ripartire", ha indicato l'organizzazione nella diretta streaming della gara. Il 50enne alsaziano e il suo copilota Fabian Lurquin sono partiti dopo una sosta di cinque minuti. Al primo punteggio, al km 36, il nove volte campione del mondo di rally WRC, che è ancora a caccia del primo titolo Dakar alla sua nona partecipazione, era a 8 minuti e 17 secondi dal leader provvisorio Mattias Ekström. Ieri si era ritirato il detentore del titolo Carlos Sainz, a causa di un danno al roll bar dopo che la sua Ford Raptor si è ribaltata durante la "48 ore". A causa della pioggia sul percorso, la prova speciale é stata ridotta a 327 km, rispetto ai 496 iniziali del percorso, tra Bisha e Al Henakiyah. Il rally Dakar, attualmente dominato dal sudafricano Henk Lategan in auto e dall'australiano Daniel Sanders in moto, si conclude il 17 gennaio.