Curling, Trentino World Cup: azzurri cedono di misura al Canada

Battuta d'arresto per l'Italia nella seconda giornata della Trentino World Curling Cup. Dopo l'esordio vincente contro gli svizzeri del Team Brunner, sul ghiaccio del PalaCurling di Cembra, Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella si sono arresi di misura 6-5 ai canadesi del Team Kleiter nella seconda sfida del Gruppo A. "Oggi con la doppia partita contro il Team Abe e il Team Schwaller si delineerà la posizione degli azzurri nel raggruppamento con la speranza di vedere la squadra tricolore impegnata poi gli incontri ad eliminazione diretta in programma per domenica", comunica la Federazione italiana sport del ghiaccio.